Silivri satılık daire fiyatları 2026: Yatırım fırsatı mı, balon mu?

Silivri’de 2026 yılı itibarıyla satılık daire fiyatları dikkat çekici bir yükseliş trendine girdi. İstanbul’un batı aksında konumlanan ilçe, hem yatırımcıların hem de oturum amaçlı alıcıların radarına girerken, fiyatlardaki artış “şimdi almak mantıklı mı?” sorusunu da beraberinde getiriyor.

Silivri’de daire fiyatları 2026’da ne kadar oldu?

2026 yılı güncel piyasa verilerine göre Silivri’de ortalama metrekare fiyatları 40 bin TL bandını aşmış durumda. İlçe genelinde satılık daire fiyatları ise geniş bir aralıkta seyrediyor.

1+1 daireler: 1.800.000 TL – 3.200.000 TL

2+1 daireler: 2.500.000 TL – 5.500.000 TL

3+1 daireler: 3.500.000 TL – 8.000.000 TL ve üzeri

Özellikle site içi, yeni yapı ve deniz manzaralı konutlarda fiyatlar üst segmentte konumlanıyor.

Mahalle mahalle fiyat farkı büyüyor

Silivri’de konut fiyatları mahalle bazlı ciddi değişkenlik gösteriyor.

Sahil hattı (Selimpaşa, Alibey, Piri Mehmet Paşa): En yüksek fiyatlı bölgeler

Yeni Mahalle ve merkez: Talep yoğun, fiyatlar dengeli ama yükselişte

Çanta, Değirmenköy: Daha uygun fiyatlı, yatırım potansiyeli yüksek

Bu dağılım, yatırımcıların özellikle gelişmekte olan bölgeleri tercih etmesine neden oluyor.

Fiyatlar neden yükseliyor?

Silivri’de konut fiyatlarını yukarı çeken başlıca faktörler şunlar:

İstanbul merkezine kıyasla hâlâ “ulaşılabilir” olması

Yeni ulaşım projeleri ve bağlantı yolları

Yazlık bölgeden kalıcı yaşama dönüş trendi

Arsa maliyetlerinin artması

Bölgedeki yapılaşma ve nüfus hareketliliği, fiyatların orta vadede yükselmeye devam edebileceğine işaret ediyor.

Silivri’den ev almak mantıklı mı?

Gayrimenkul uzmanlarına göre Silivri, İstanbul’da hâlâ değer artış potansiyeli taşıyan bölgeler arasında gösteriliyor. Özellikle doğru lokasyon seçimi yapan yatırımcılar için kira getirisi ve değer artışı açısından avantajlı bir tablo oluşuyor.

Ancak dikkat edilmesi gereken kritik noktalar da var:

Projenin bulunduğu zemin yapısı

Binanın yaşı ve deprem yönetmeliğine uygunluğu

Bölgenin gelecekteki imar planları