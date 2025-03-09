Silivri Satranç Şampiyonasında Gümüşyaka Hacı Ahmet Saliha Ölçer İlkokulu'ndan Büyük Başarı!

Silivri İlçe Satranç Şampiyonası'nda Gümüşyaka Hacı Ahmet Saliha Ölçer İlkokulu, Minikler A Kızlar kategorisinde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Minikler B kategorisinde ise 4. olarak turnuvayı tamamladı.

Silivri'de düzenlenen İlçe Satranç Şampiyonası, minik sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Turnuvaya katılan Gümüşyaka Hacı Ahmet Saliha Ölçer İlkokulu, Minikler A Kızlar kategorisinde şampiyonluk kupasını kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Aynı zamanda okulun öğrencileri, Minikler B kategorisinde 4. olarak turnuvayı tamamladı. Dereceye giren öğrenciler, aldıkları ödüllerle hem okullarını hem de ailelerini gururlandırdı.

Şampiyon olan Deniz Can ve takım arkadaşları, turnuva boyunca gösterdikleri üstün performansla dikkat çekti. Veliler ve okul yönetimi, öğrencilerin başarısını kutlayarak onları tebrik etti.

Silivri İlçe Satranç Şampiyonası’nda mücadele eden tüm sporcuları tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.