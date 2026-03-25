Silivri Selimpaşa'da esnaf turu: KAÇEP sahada

Terzi Sevim Hanım ve Anıl Börek gibi işletmelerin gezildiği programda, KAÇEP teşkilatı esnaf temaslarını sürdüreceğini belirtti.

Ziyaretlerde esnafın talep ve önerileri dinlenerek, küçük işletmelerin yerel ekonomiye katkısı ve emekleri vurgulandı.

Ziyaretlere MHP Silivri KAÇEP Başkanı Aygen Avcı’nın yanı sıra Selimpaşa KAÇEP Mahalle Başkanı Fatoş Demirci ile Cumhuriyet Mahallesi KAÇEP Başkanı Seher Akgün katıldı.

Farklı sektörlerden esnafa ziyaret

Program kapsamında ilçenin farklı alanlarda hizmet veren esnafları tek tek ziyaret edildi. Bu doğrultuda; ilçenin kıymetli terzilerinden Sevim Hanım, optik sektöründe faaliyet gösteren esnaf, bölgedeki fırın işletmesi, Anıl Börek, Gözde Kuruyemiş, Harmonia Cafe ve Duru Kuaför’ün sahibi Derya Hanım iş yerlerinde ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde işletme sahipleriyle sohbet edilerek talep ve öneriler dinlendi. Esnafın üretim sürecine, emeğine ve ilçeye sağladığı ekonomik katkıya vurgu yapıldı.

“Emek ve alın teri destekleniyor”

Ziyaretlerde özellikle küçük esnafın yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çekilirken, “iğneyle, sabırla ve emekle hayatlara dokunan” terzi esnafından, gıda ve hizmet sektöründeki işletmelere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren işletmelerin ilçe ekonomisi açısından taşıdığı önem ifade edildi.

Teşekkür ve iyi dilek mesajı

Program sonunda tüm işletme sahiplerine misafirperverlikleri ve samimi ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür edilerek, hayırlı ve bol kazanç temennilerinde bulunuldu. MHP Silivri KAÇEP teşkilatı, vatandaş ve esnafla temaslarını sürdüreceklerini vurguladı.