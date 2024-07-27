Silivri Semizkumlar'da Maddi Hasarlı Trafik Kazası
Silivri Semizkumlar mevkiinde bugün saat 14.00 sularında meydana gelen trafik kazasında, aynı istikamette ilerleyen bir özel otomobil savrularak önündeki araca çarptı
Silivri Semizkumlar mevkiinde bugün saat 14.00 sularında meydana gelen trafik kazasında, aynı istikamette ilerleyen bir özel otomobil savrularak önündeki araca çarptı ve yol kenarına savruldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda ciddi maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede müdahalede bulunarak trafiği normale döndürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.