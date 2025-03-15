Silivri Servisçiler Derneği Başkanı Cihan Tuncer Dünyaevine Girdi

Silivri Servisçiler Derneği Başkanı Cihan Tuncer, hayatını Mine Gülfidan ile birleştirdi. Çift, bugün düzenlenen nikah töreniyle mutluluklarını taçlandırdı.

Silivri Servisçiler Derneği Başkanı Cihan Tuncer Dünyaevine Girdi
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Silivri Servisçiler Derneği Başkanı Cihan Tuncer, hayatını Mine Gülfidan ile birleştirdi. Çift, bugün düzenlenen nikah töreniyle mutluluklarını taçlandırdı.

Mutlulukları gözlerinden okunan Cihan Tuncer ve Mine Gülfidan, yeni hayatlarına “evet” diyerek adım attılar.

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Çiftimizi tebrik ediyor, kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
 