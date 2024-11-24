Silivri Servisçiler Derneği'nden 3. Geleneksel Öğretmenler Günü Yemeği

Silivri Servisçiler Derneği (SİSED) tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Öğretmenler Günü Yemeği, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da katılım sağladığı etkinlikte, öğretmenler ve servisçi esnafı bir araya geldi.

Geceye Belediye Meclis Üyeleri Mahmut Yıldızaydın, Hatice Gözen, Ebru Onur, Sibel Işıköndeş, Ebru Pekel, Önder Çolak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ebru Menekşe, SİBESO Başkanı Nuray Koçer, Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, Silivri Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Cihan Tuncel’den Anlamlı Mesajlar

Etkinlikte konuşan Silivri Servisçiler Derneği Başkanı Cihan Tuncel, öğretmenlerin geleceğin mimarları olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bir çocuğun başına gelebilecek en güzel şey, eğitim hayatında iyi bir öğretmene denk gelmesidir. Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını benimseyerek vatanını, milletini ve bayrağını seven nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizler, çocuklarımızın eğitime güvenle ulaşması için büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere, bu sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ederim.”

Balcıoğlu’ndan Öğretmenlere Övgü

Gecede konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, SİSED’in düzenlediği bu anlamlı etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:“Silivri Servisçiler Derneği’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlediği yemek programına katılarak, öğrenci taşımacılığı yapan değerli servisçi esnafımız ve kıymetli öğretmenlerimizle bir araya geldik.

Bu güzel etkinliği düzenledikleri ve bizleri geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz ile buluşturdukları için SİSED Başkanı Cihan Tuncel ve Yönetim Kurulu Üyelerine çok teşekkür ediyorum. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”

Gecede öğretmenler için özel bir sunum gerçekleştirilirken, etkinlikte Harikalar Diyarı Anaokulu Müdürü Selin Arda’ya da katkılarından dolayı teşekkür edildi. Silivri Servisçiler Derneği tarafından organize edilen bu anlamlı gece, öğretmenlerin birlik ve dayanışma içinde hoşça vakit geçirdiği unutulmaz bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.

