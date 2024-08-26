Silivri Servisçiler Derneği'nden CHP Silivri İlçe Başkanlığına Ziyaret

Görüşmede, Silivri’deki personel ve öğrenci taşımacılığı işleyişi ve bu alandaki sorunlar ele alındı. Dernek, servis camiasının karşılaştığı birçok sorunu çözecek projelerini Başkan Kömür ile paylaştı.

İbrahim Kömür, bu konularla yakından ilgilenerek, derneğin heyecanını paylaştı ve bölgedeki siyasi tecrübesi ve etkin gücüyle, çözüm odaklı projelerin hayata geçirilmesi konusunda destek olacağını belirtti.

Dernek yetkilileri, servis taşımacılığı konusunda uzman olduklarını vurgulayarak, en iyi bildikleri işi, bölge için en faydalı hizmete dönüştürmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ettiler. Bu süreçte, hem hizmet alan hem de hizmet veren taraflar için en verimli çözümleri bulana kadar durmayacaklarını ve çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirttiler.

Ziyaret sonunda, derneğe destek veren ve projelerine güç katan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na, üyelerine, siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, gizli kahramanlara ve diğer iş paydaşlarına teşekkür edildi.