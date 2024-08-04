Silivri Servisçiler Derneği'nden Şoförlere Eğitim Semineri

Silivri Servisçiler Derneği (Sised), Toplum Destekli Polis Büro Amirliği, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mobil Okul Timi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği seminerde, 2024-2025 eğitim yılı için öğrenci taşımacılığı yapacak şoförleri bilgilendirdi.

Silivri Servisçiler Derneği'nden Şoförlere Eğitim Semineri
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Seminerde, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı, narkotikle mücadele gibi önemli konularda şoförlere detaylı bilgiler verildi. Eğitimde, şoförlerin öğrencilere daha güvenli ve bilinçli bir hizmet sunmaları amacıyla çeşitli konularda farkındalık kazandırıldı.

Sised Başkanı Cihan Tuncel, seminerin düzenlenmesinde emeği geçen tüm emniyet teşkilatına teşekkürlerini iletti. Tuncel, “Emniyet teşkilatımızın desteğiyle şoförlerimize sunduğumuz bu eğitimler, çocuklarımızın güvenliği için büyük önem taşıyor” dedi.

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Seminerin sonunda şoförlere, öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri hatırlatıldı ve sorumluluklarının bilincinde olmaları gerektiği vurgulandı.
 

Silivri Servisçiler Derneği'nden Şoförlere Eğitim Semineri
Silivri Servisçiler Derneği'nden Şoförlere Eğitim Semineri
Silivri Servisçiler Derneği'nden Şoförlere Eğitim Semineri
Silivri Servisçiler Derneği'nden Şoförlere Eğitim Semineri
Silivri Servisçiler Derneği'nden Şoförlere Eğitim Semineri