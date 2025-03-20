Silivri Servisçiler Derneği üyeleri iftarda buluştu

Silivri Servisçiler Derneği (SİSED) Başkanı Cihan Tuncel ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz akşam dernek üyeleriyle birlikte geleneksel iftar programında buluştu. Siyasi parti ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri de kendilerini yalnız bırakmadı.

Yoğun katılımın olduğu iftar programına ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Cihan Tuncel, birlik ve beraberlik mesajı vererek şu ifadeleri kullandı: “Geleneksel iftar programımıza iştirak eden değerli üyelerimiz ve aileleri, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ve başkanları katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederiz. Biz büyük bir SİSED ailesiyiz…”

Program, samimi sohbetler ve birlik beraberlik temennileriyle sona erdi.