Silivri Servisçiler Derneği Geleneksel Kahvaltısında Başkan Balcıoğlu Esnafla Buluştu

Silivri Servisçiler Derneği, Ekim ayı geleneksel kahvaltı programında, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan esnafları bir araya getirdi. Etkinliğe Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve İBB Meclis Üyesi Ebru Akgün Pekel de katıldı. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleştirilen kahvaltıda, servisçi esnafının sorunları ve ilçedeki taşımacılık hizmetlerinin geleceği ele alındı.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, konuşmasında esnafların taşımacılık sektöründe üstlendikleri önemli role değinerek, "Personel ve öğrenci taşımacılığı yapan değerli esnaflarımızla bir araya gelmekten mutluluk duydum. Davetleri, sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri için Silivri Servisçiler Derneği Başkanı Cihan Tuncel ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra tüm servisçi esnafımıza teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Silivri Servisçiler Derneği Başkanı Cihan Tuncel ise yaptığı açıklamada, derneğin her geçen gün daha da büyüyerek güçlendiğini ve bu tür etkinliklerle esnafın birlikteliğini pekiştirdiklerini dile getirdi. Tuncel, “Belediyemizin destekleyici gücünü arkamızda hissetmek bizleri gururlandırıyor. Bora Başkanımıza, yoğun programına rağmen bizlere zaman ayırdığı ve yerelden büyümeyi destekleyen politikaları için teşekkür ederiz” dedi.

Dernek yönetimi, bu tür organizasyonların esnafın dayanışmasını artırdığına dikkat çekerken, Başkan Balcıoğlu’nun ilçedeki yerel esnafa verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.