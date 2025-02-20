Silivri SİAD 14. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi
Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği (SIAD), 2025-2027 dönemi 14. Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Rıdvan Mertöz'ün yaptığı genel kurulda, dernek faaliyet raporu, bütçe görüşmeleri ve yeni yönetim kurulu seçimi yapıldı.
Kurulda yapılan seçim sonucunda, SİAD'ın 2025-2027 dönemi Asil ve Yedek Yönetim Kurulları belirlendi.
ASİL YÖNETİM KURULU:
1. Hakan KOCABAŞ
2. Adnan DENİZ
3. Fahrettin ÖZGER
4. Seçkin TUĞLA
5. Aliosman MERTÖZ
6. Gizem BERK
7. Osman ÖRS
8. Ziya ŞENKUL
9. Mürsel SERTER
10. Rıfat DEMİRÖZ
11. Uğur GÜRBÜZ
YEDEK YÖNETİM KURULU:
1. Mehmet Yaman HASESKİ
2. Mustafa YAZICI
3. Fazıl SİRKECİOĞLU
4. Aret ŞUŞANYAN
5. Mustafa NACAK
6. Nida TEMİZ
7. Doğu BULUTSUZ
8. Murat GÜMÜŞKAYA
9. Evren BARAN
10. Muharrem Hakan SÖYLET
11. Hikmet AKIN
Silivri Sanayici ve İşadamları Dernek Başkanı Hakan Kocabaş, önceki dönemde görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ederken, yeni dönemde göreve başlayan üyelere başarılar diledi. Genel kurula katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür edildi.