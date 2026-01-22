Silivri SİAD Başkanı Hakan Kocabaş: Bu millet gerektiğinde tek yumruk olur

SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocabaş, Türk Bayrağına ve devletin birlik bütünlüğüne yönelik provokasyonlara sert tepki göstererek, Türk Milletinin bayrak ve vatan söz konusu olduğunda tek yürek olduğunu vurguladı.

Silivri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocabaş, Türk Bayrağına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik bütünlüğüne yönelik provokasyonlara sert sözlerle tepki gösterdi. Kocabaş, Türk Bayrağı'nın binlerce yıllık bir devlet ve millet sembolü olduğunu vurgulayarak, bu değerlere uzanan her elin karşısında Türk Milletini bulacağını ifade etti.

“O BAYRAK MAZLUMUN ÜZERİNDE BİR ÖRTÜDÜR”

Açıklamasında Türk Bayrağı'nın tarihsel ve simgesel anlamına dikkat çeken Kocabaş,“O soylu bayrak dört bin yılı aşkın süredir gölgesinde Türk Milletini barındırmaktadır. Orta Asya bozkırlarından Avrupa'nın göbeğine, kuzeyin soğuğundan Afrika'nın sıcağına kadar mazlumun yanında örtü olmuştur” ifadelerini kullandı.

“GÖNDERDEKİ HER BAYRAK ŞEHİTLERE GÖZ KIRPAR”

Türk Bayrağı'nın yalnızca bir sembol değil, aynı zamanda şehitlerin emaneti olduğunu belirten Kocabaş,“Dalgalandığı her yerde Türk Devleti'nin gücünü temsil eder. Gönderde olduğu her direkten şehitlerine göz kırpar. Hangi alçak o bayrağa dokunabilir?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“BU MİLLET ETNİSİTE AYRIMI YAPMAZ, TEK VE BİR OLUR”

Türk Milletinin birlik ruhuna vurgu yapan Kocabaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Bu millet gereken yer ve zamanda hep tek yumruk olur. Hiçbir etnisite farkı gözetmeden tek ve bir olur. Unutulmamalıdır ki Türklük şemsiyesi herkesi korur.”

“PROVOKASYONLAR BİZİ ZAYIFLATMAZ, GÜÇLENDİRİR”

Provokasyon girişimlerinin sonuçsuz kalacağını ifade eden Kocabaş, bu tür olayların Türkiye'nin gücünü gösterdiğini belirterek,“Bu oyunların hepsi derin devlet geleneğimizin hamurunda yoğrulur ve yok olur. Aslında bu olaylar nasıl güçlendiğimizi gösterir” dedi.

“BU MİLLET TARİH YAZANLARIN TORUNUDUR”

Türk tarihine atıfta bulunan Kocabaş,“Siren duyduğunda sığınaklara kaçanların değil, tankın karşısına gövdesini koyanların, Malazgirt'te taktik geliştirenlerin, Çanakkale'de batının ordularını boğanların torunlarıyız” sözleriyle mesajını sürdürdü.

ATATÜRK, ŞEHİTLER VE TSK'YA ŞÜKRAN

Açıklamasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anan Kocabaş, tüm şehit ve gazilere minnet duygularını ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de teşekkür eden Kocabaş,“Bayrağımızı her şartta gönderde tutan kahraman Mehmetçiğimize şükranlarımı sunuyorum. Allah onları korusun” dedi.