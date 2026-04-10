Silivri SİAD'da anlamlı buluşma

Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği’nde gerçekleşen anlamlı ziyaret, iş dünyası ile sosyal sorumluluk alanında faaliyet yürüten kurumları aynı masa etrafında buluşturdu. Silivri Yeşilay Başkanı Nihan Ataalp Umuç ve yönetimi, Silivri SİAD’ı ziyaret ederek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplumsal projeler masaya yatırıldı

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Yeşilay’ın toplum yararına sürdürdüğü faaliyetler değerlendirilirken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda özellikle sosyal farkındalık oluşturan projeler ve ortak fayda üretebilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

Mesut Demirkol’dan sürpriz katılım

Programa, eski Silivri Kaymakamı Mesut Demirkol’un sürpriz katılımı da ayrı bir değer kattı. Demirkol’un ziyarete eşlik etmesi, toplantının anlamını güçlendirirken katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.



Katılım sağlayan isimlere teşekkür

Ziyarette Esin Güner Şimşek, Suat Bakıcı, Yeşilay Denetim Kurulu Başkanı Fatma Sınnaz, Yeşilay bünyesinde yer alan SİAD üyesi Murat Gümüşkaya ile dernek üyeleri Tülay İlgen ve Evren Baran da hazır bulundu.

Silivri SİAD tarafından yapılan değerlendirmede, nazik ziyaretleri ve katkıları dolayısıyla Silivri Yeşilay Başkanı Nihan Ataalp Umuç’a teşekkür edilirken, sürpriz katılımıyla programa değer katan eski Kaymakam Mesut Demirkol’a da şükran sunuldu.