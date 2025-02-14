Silivri SİAD Genel Kurulu 19 Şubat'ta Yapılacak

Yaklaşık 3,5 dönemdir dernek başkanlığı görevini sürdüren Hakan Kocabaş’ın, genel kurulda güven tazelemesine kesin gözüyle bakılıyor. 2013 yılında, derneğin kurucu başkanı Kadir Baran’ın ani vefatının ardından başkanlığı devralan Kocabaş, bu süreçte SİAD’ı önemli projelere imza atan güçlü bir yapı haline getirdi.

Genel kurul öncesinde edinilen bilgilere göre, yönetim kurulunda bazı değişiklikler yaşanacağı öğrenildi. Hakan Kocabaş’ın yeni dönemde ekibine genç ve dinamik isimleri dahil ederek yönetimde kan tazeleyeceği belirtiliyor. Bu değişikliklerin derneğin faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Silivri ve çevresindeki sanayici ve iş insanlarının ortak platformu olan SİAD, bugüne kadar bölge ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar sundu. Kocabaş’ın başkanlık döneminde gerçekleştirilen projelerle sanayi iş birlikleri güçlendirilirken, istihdam artışına yönelik adımlar da atıldı. Yeni dönemde bu çalışmaların hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.

Genel kurul sonrası alınacak kararların, Silivri iş dünyası ve bölge ekonomisi üzerinde belirleyici olacağı öngörülüyor. Sanayi ve iş dünyasının önemli temsilcilerinin katılacağı toplantıya yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.