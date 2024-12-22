Silivri SİAD'tan İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanoğlu'na ziyaret

Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği (SİAD) yönetimi, geçtiğimiz hafta İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, dernek Başkanı Hakan Kocabaş, sanayicilerin ve iş dünyasının karşılaştığı sorunlar ile çözüm önerilerini paylaşırken, devletle iş birliğini güçlendirmek adına fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Kocabaş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İstanbul Vali Yardımcımız Mahmut Hersanoğlu ile yaptığımız toplantı çok verimli geçti. Kendisiyle hem fikir alışverişinde bulunduk, hem de devlete adanmışlığından gurur duyarak sorunlarımızla ilgili yardımlarını talep ettik. Sıcak misafirperverliği için teşekkür ediyor, hizmetlerinde başarılarının devamını diliyoruz.”

SİAD yönetimi, iş dünyasının sorunlarını çözmek ve bölge sanayisinin gelişimine katkı sağlamak adına kamu kurumlarıyla iletişimlerini sürdüreceklerini belirtti.