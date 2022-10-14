Silivri SİAD, Zeren Sarıbekir Güzelbahar için taziye mesajı yayınladı

SİAD’dan yapılan taziye mesajında “Derneğimiz üyelerinden değerli büyüğümüz Sarten Ambalaj’ın kurucusu Sayın Yusuf Sarıbekir’in kızı Zeren Sarıbekir Güzelbahar çok genç yaşta maalesef vefat etti. Cenazesi 15 Ekim 2022 Cumartesi (yarın) öğle namazına müteakip Piri Mehmet Paşa Camiinde kaldırılarak Silivri'de aile kabristanında toprağa verilecektir. SARIBEKİR ve GÜZELBAHAR Ailelerinin acılarını derinden paylaşıyor, başsağlığı ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.” İfadelerine yer verildi.