Silivri Sinekli Köprüsü Üzerinde Maddi Hasarlı Kaza!

Silivri’de, Sinekli Köprüsü üzerinde bir kez daha maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazası yaşandı. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, bu noktada sık sık kazaların yaşandığını belirterek, sürücülerin kontrolsüz şekilde yola çıktığını ve yeterince dikkatli olunmadığını ifade etti.

Vatandaşlardan gelen ortak çağrı ise net: “Bu noktaya acil önlem alınmalı. Yaşanan kazalar artık rutin hâline geldi. Gerekli trafik düzenlemeleri ve denetimler bir an önce yapılmalı.”

