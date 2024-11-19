Silivri Sinoplular Derneği'nden MHP İlçe Başkanına Ziyaret
Silivri Sinoplular Dernek Başkanı Ekrem Ünal ve Kadın Kolları Başkanı Tuğba Barutçu Altıparmak, MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz'ı ziyaret ederek 'Sinoplular İstanbul'da Buluşuyor' programına davetiye takdim etti.
Silivri Sinoplular Dernek Başkanı Ekrem Ünal ve Kadın Kolları Başkanı Tuğba Barutçu Altıparmak, MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz’ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, dernek yönetimi, İstanbul’da düzenlenecek olan “Sinoplular İstanbul’da Buluşuyor” programının davetiyesini Başkan Bakmaz’a iletti.
Sinoplu hemşehrilerin bir araya gelerek dayanışma ve birlik ruhunu pekiştirmeyi hedefleyen etkinlik hakkında bilgi paylaşımında bulunan Dernek Başkanı Ünal, organizasyona tüm Silivri halkını davet ettiklerini belirtti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hakan Bakmaz ise, kültürel birlikteliği destekleyen bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, Sinoplular Derneği’ne başarı dileklerinde bulundu.