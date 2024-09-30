Silivri Sivil Arama Kurtarma Derneği'nden İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne Ziyaret

Silivri Sivil Arama Kurtarma Derneği Başkanı Yücel Karaca, beraberindeki heyetle birlikte Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat'ı ziyaret etti. Ziyarette, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verilirken, okullarda öğrencilerin deprem anında güvenliğini sağlamak için yapılabilecek önlemler değerlendirildi. Dernek, bu kapsamda gönüllü ekibiyle birlikte okullarda farkındalık ve eğitim çalışmaları yürütmek istediklerini dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Damat’ın konuyu detaylı şekilde dinlemesi ve projeye olumlu yaklaşması, dernek üyeleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Yapılan görüşmenin ardından, ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek ikinci bir toplantı ile proje detaylarının netleştirileceği ve uygulamaya yönelik çalışmaların başlatılacağı belirtildi.