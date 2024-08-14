Silivri Sivil Arama Kurtarma Derneği'nden Kaymakam Tolga Toğan'a Ziyaret
Silivri Sivil Arama Kurtarma Derneği Başkanı Yücel Karaca ve yönetim kurulu üyeleri, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'ı makamında ziyaret etti.
Silivri Sivil Arama Kurtarma Derneği Başkanı Yücel Karaca ve yönetim kurulu üyeleri, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Karaca, derneğin faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler sunarak, derneğin yürüttüğü çalışmalara dair bilgilendirmelerde bulundu.
Başkan Karaca, derneğin çalışmaları ve gelecekteki projeleri hakkında bilgi verdikten sonra, misafirperverliği ve nazik karşılaması için Kaymakam Tolga Toğan'a teşekkür etti.