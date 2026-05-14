Silivri siyasetinde dikkat çeken açıklamalar: Zafer Yalçın'dan net mesajlar

MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Metropol FM’de yayınlanan ve Kamil Bilici’nin hazırlayıp sunduğu “Bi Gündem” programına konuk oldu. Yaklaşık bir saat süren programda Silivri’nin siyasi gündemi, belediye çalışmaları ve Cumhur İttifakı’nın gelecek hedefleri masaya yatırıldı.

“TEŞKİLATI HIZLI ŞEKİLDE TOPARLAYACAĞIZ”

Göreve yeniden atanmasının ardından teşkilat çalışmalarına başladıklarını belirten Yalçın, mahalle başkanlıklarının oluşturulduğunu ve kadın kollarında yeni bir yapılanma sürecinin başlayacağını söyledi. Özellikle kadın teşkilatlanmasına önem vereceklerini vurgulayan Yalçın, İstanbul genelinde güçlü bir saha çalışması yürütüleceğini ifade etti.

Volkan Yılmaz’ın MHP İstanbul İl Başkanı olmasının teşkilat içerisinde büyük bir heyecan oluşturduğunu belirten Yalçın, “İnanılmaz bir teveccüh var. İstanbul’un birçok ilçesinden insanlar il başkanlığına geliyor. Volkan Başkan sahayı çok iyi bilen bir isim” dedi.

“SİLİVRİ BELEDİYESİ’NDE YAPRAK KIPIRDAMIYOR”

Programda Silivri Belediyesi’nin mevcut yönetimini de eleştiren Yalçın, önceki dönemde hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışı yürüttüklerini savundu. Vatandaşların bugün geçmiş dönemi aradığını öne süren Yalçın, “Bizim dönemimizde insanlar temel atma törenlerinden yorulmuştu. Şimdi Silivri’de yaprak kıpırdamıyor” ifadelerini kullandı.

Özellikle Makbule Yönel İş Merkezi önündeki yol çalışmasına değinen Yalçın, kazılan alanın uzun süre kapatılmamasını eleştirerek sosyal medya paylaşımının ardından bölgedeki çalışmanın hızla tamamlandığını söyledi.

KÜLTÜR MERKEZİ VE SPOR ADASI GÜNDEMİ

Silivri’de yapımı duran kültür merkezi projesine de değinen Yalçın, önceki dönemde proje için önemli kaynak oluşturulduğunu savundu. Kültür merkezi için bağış toplandığını ifade eden Yalçın, “100 milyon liralık bir kaynak oluşturulmuştu. Ancak bugün gelinen noktada bina hâlâ atıl durumda bekliyor” dedi.

Spor Adası projesiyle ilgili de konuşan Yalçın, sürecin bakanlık destekli ilerlediğini ancak seçim sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle çalışmaların yavaşladığını belirtti.

ÇİMENTO FABRİKASI TARTIŞMASI

Programın dikkat çeken başlıklarından biri de Silivri’de tartışma yaratan çimento fabrikası konusu oldu. Yalçın, tesisin “klinker” adıyla kamuoyuna anlatıldığını ancak vatandaşın bunu bir çimento fabrikası olarak gördüğünü söyledi. Süreçte sadece siyasilerin değil, sivil toplum kuruluşlarının da daha güçlü tepki göstermesi gerektiğini ifade eden Yalçın, “Silivri bu konuda yeterince ayağa kalkamadı” dedi.

“TARIMDA ÖNCÜ ÇALIŞMALARI BİZ BAŞLATTIK”

Tarım politikalarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Yalçın, Silivri Belediyesi’nin önceki dönemde çiftçiye önemli destekler verdiğini belirtti. Tohum dağıtımı, üretici destekleri ve tarımsal projelerin örnek olduğunu savunan Yalçın, “Silivri’de belediyecilik anlamında tarımsal destek modelini biz başlattık” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Cumhur İttifakı vurgusu yapan Zafer Yalçın, “Silivri’de yeniden güçlü bir saha çalışması yapacağız. Vatandaşımız hiç merak etmesin, Silivri’yi yeniden kazanacağız” diyerek açıklamalarını tamamladı.