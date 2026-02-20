Silivri Şoförler Odası'nda Tebrik Ziyaretleri Sürüyor
Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına seçilen Gürkan Ölçer'e yönelik tebrik ziyaretleri devam ediyor. Silivri Sanayi Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan da Ölçer ve yönetimini ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.
Tebrik Mesajı Paylaşıldı
Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Silivri Sanayi Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, kongre sürecinin ardından göreve başlayan Başkan Gürkan Ölçer ve yönetimini tebrik ederek yeni dönemin Silivri şoför esnafı adına hayırlı olmasını temenni etti. Çalışkan, esnaf odalarının yerel ekonominin önemli yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çekerek, iş birliği ve dayanışmanın artarak sürmesi gerektiğini vurguladı.
Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor
Mazbatasını alarak resmen göreve başlayan Başkan Gürkan Ölçer’e yönelik kurum, sivil toplum kuruluşları ve esnaf temsilcilerinin ziyaretleri sürüyor. Gerçekleşen buluşmalarda şoför esnafının beklenti ve talepleri ele alınırken, yeni dönemde yürütülecek çalışmalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuluyor.