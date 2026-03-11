Silivri Şoförler Odası'ndan Kaymakam Toğan'a Ziyaret

Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası’nda gerçekleştirilen kongrenin ardından göreve gelen Başkan Gürkan Ölçer ve yönetim kurulu üyeleri, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette ilçede faaliyet gösteren şoför esnafının mevcut durumu, sektörün karşı karşıya olduğu sorunlar ve mesleki konular ele alındı. Görüşmede ayrıca esnafın beklentileri, çalışma koşulları ve sektörün gelişimine yönelik atılabilecek adımlar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Tolga Toğan ile yapılan görüşmede, Silivri’de hizmet veren şoför esnafının faaliyetleri ve sektörde yaşanan gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi. Ziyaret sırasında kamu kurumları ile meslek odaları arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemine de vurgu yapıldı.

Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Gürkan Ölçer ise nazik kabulleri ve misafirperverliği dolayısıyla Kaymakam Tolga Toğan’a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi. Ölçer, şoför esnafının sorunlarının çözümü ve sektörün gelişimi için kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.