Silivri Taekwondo sporcusu İstanbul 1.si oldu

Sporcularının aldığı dereceyi sosyal medya hesabından duyuran Silivri Taekwondo Kulübü kurucusu Cem Soydaş “Çocuklarımıza bu imkânı sunan öncelikle Belediye Başkanımız sayın Volkan Yılmaz’a, ilçe Milli eğitim Şube Müdürümüz sayın Ümit Yılmaz’a, Halk eğitim Müdürümüz sayın Engin Akbal’a, kulübümüzün yönetim kurulu üyeleri ile en çok Alkışı Hak eden İstanbul taekwondo il temsilcimiz sayın Ahmet Çorum’a ve ekibine Silivri taekwondo ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.