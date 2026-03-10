Silivri Takımlarına Cemil Kızılkaya'dan Başarı Mesajı

Silivri Kulüpler Birliği İkinci Başkanı Cemil Kızılkaya, yeni sezonda İstanbul 2. Amatör Lig’de mücadele edecek Silivrili kulüpler için bir mesaj yayımladı. Kızılkaya, amatör futbolun temelinde dostluk, kardeşlik ve centilmenliğin bulunduğunu vurgulayarak tüm takımlara başarılar diledi.

“Centilmence Bir Sezon Olsun”

Amatör liglerin sporun ruhunu en iyi yansıtan platformlardan biri olduğunu ifade eden Kızılkaya, Silivri’yi temsil edecek kulüplerin sahada en iyi mücadeleyi ortaya koyacağına inandığını belirtti.

Kızılkaya mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul 2. Amatör Lig’de mücadele edecek tüm Silivrili kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum. Futbolun özünde dostluk, kardeşlik ve centilmenlik vardır. Temennimiz; tüm takımlarımızın sahada centilmence mücadele ettiği, sakatlıksız ve güzel bir sezon yaşanmasıdır. İlçemizi temsil edecek kulüplerimizin başarılı sonuçlar alarak Silivri’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum.”

Silivri’de Lig Heyecanı Başlıyor

Yeni sezon öncesinde Silivri’de spor camiasında heyecan giderek artarken, ilçeyi temsil edecek takımlar Mart ayının sonunda başlayacak İstanbul 2. Amatör Lig maratonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpler, sezon öncesi antrenman programları ve kadro çalışmalarına hız verirken, sporseverler de başlayacak lig karşılaşmalarını merakla bekliyor.