Silivri Tarım Kredi Kooperatifi'ne 3 Büyük Ödül!

Silivri Tarım Kredi Kooperatif Müdürü İskender Kuloğlu, başarılı çalışmalar sonucunda 3 prestijli ödül kazandıklarını duyurdu. Kuloğlu, “2024 yılını birbirinden değerli 3 ödülle kapatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize bu gururu yaşatan tüm ortaklarımıza, yönetim ve denetim kurulu üyelerimize, bölge ve merkez birliği çalışanlarımıza ve bu harika ödüller için Bereket Sigorta’ya teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Silivri Tarım Kredi Kooperatifi’nin kazandığı ödüller:

2024 TARSİM Bölge 2.liği

2024 Elementer Sigortalar Bölge 3.lüğü

2024 Ortak Kaza Bölge Ödülü

Başarılarıyla dikkat çeken Silivri Tarım Kredi Kooperatifi, sektördeki güçlü konumunu bir kez daha kanıtladı.