Silivri Tarım Makineleri Açılışı Gerçekleşti

Silivri’de tarım sektörüne hizmet verecek olan Silivri Tarım Makineleri 29 Eylül Pazar günü düzenlenen törenle kapılarını açtı. Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:107'de bulunan yeni tesisin açılışına bölgedeki tarım temsilcileri, yerel halk ve çok sayıda davetli katıldı. Silivri Tarım Makineleri, modern tarım ekipmanları ile çiftçilerin verimliliğini artırmayı hedeflerken, sektördeki teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek üreticilere destek olmayı amaçlıyor.

İşletme sahipleri Ersin Taşkın, Emre Ekimci ve Nazım Korucuoğlu, “Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Tarıma katkıda bulunmaktan ve çiftçilerimizin yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu. Açılışta çeşitli ikramlar yapılırken, katılımcılar tarım makineleri hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.