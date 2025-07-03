Silivri Tarımda Liderliğini Pekiştiriyor: Hasat Töreninde Güçlü Mesajlar

Gazitepe Mahallesi'nde düzenlenen buğday ve kanola hasadı töreninde konuşan yetkililer, Silivri'nin tarımsal gücünü vurguladı, kaçak yapılaşmaya karşı birlik mesajı verdi.

Gazitepe’de Hasat Bayramı Gibi Tören

Silivri’nin Gazitepe Mahallesi’nde gerçekleşen buğday ve kanola hasadı töreni, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar’ın ev sahipliğinde; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, oda ve STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi.

Törende, tarımın İstanbul’daki yeri ve Silivri’nin öncü rolü vurgulanırken, destek projeleri, üretim verileri, anız yangınları ve kaçak yapılaşma gibi kritik konular masaya yatırıldı.

Suat Parıldar: “Silivri, İstanbul’un Tarım Lokomotifidir”

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, konuşmasında İstanbul’un toplam işlenen tarım alanlarının %52’sinin Silivri’de yer aldığını vurgulayarak, “Buğday üretiminin %59’u, kanolanın %75’i Silivri’den sağlanıyor. Bu veriler, Silivri’nin İstanbul tarımındaki liderliğini açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Ayrıca 2024’te İstanbul genelinde sağlanan 470,5 milyon TL’lik tarımsal desteğin 263,4 milyon TL’sinin Silivri’ye aktarıldığını belirten Parıldar, “Bu oran, İstanbul genelindeki tüm desteklerin yaklaşık %60’ına denk geliyor. Bu, Silivri’ye olan inancın ve üreticiye verilen değerin göstergesidir” diye konuştu.

Kaymakam Toğan: “Silivri, Tarım ve Sanayide İstanbul’a Katkı Sağlayan Bir Güçtür”

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, ilçenin sahip olduğu geniş ve verimli araziler, bilinçli çiftçileri ve pazara olan yakınlığıyla hem iç hem dış piyasada büyük avantaja sahip olduğunu belirtti.

“Tarım Bakanlığımızın ve yerel yönetimlerin sunduğu destekler, bu kıymetli toprakları bilimsel yöntemlerle değerlendirmemize olanak tanıyor” diyen Toğan, konuşmasının sonunda kaçak yapılaşmaya karşı verilen mücadeleyi de gündeme taşıdı:

“Kaçak yapılaşma yangınların da tetikleyicisi. Tarım arazilerinin korunması için jandarmamız, emniyetimiz, tüm kurumlarımız sahada. Bu bilinçle hareket ederek sezonu kazasız, belasız, yangınsız tamamlamayı temenni ediyoruz.”

Başkan Balcıoğlu: “Toprağı Korumak Geleceği Korumaktır”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ise tarımın Silivri’nin kimliğinin bir parçası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Silivri’nin geniş tarım alanlarını korumak bizim en büyük sorumluluğumuz. Belediye olarak çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarım, geleceğe yapılan bir yatırımdır.”

Değirmenköy’de yaşanan yangında 600 dönümlük alanın zarar gördüğünü hatırlatan Balcıoğlu, basın aracılığıyla önemli bir çağrıda bulundu:

“Cam şişe, sigara izmariti, mangal artığı gibi ihmallerle çiftçilerimizin bir yıllık emeği yok oluyor. Lütfen bu konuda daha duyarlı olalım. Tarım varsa gelecek var.”

Birlikte Korunan Toprak, Bereketli Gelecek

Törenin sonunda protokol üyeleri, çiftçilerle birlikte hasat alanına geçerek biçerdöverle ilk buğdayı biçti. Katılımcılar, “toprağı korumak, geleceği korumaktır” mesajında birleşerek, Silivri’nin üretim gücünün artarak sürmesi için omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiler.