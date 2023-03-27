Silivri TEM Otoyolu'nda feci kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Silivri TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan kum yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeki iki otomobilin üzerinde devrildi. Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Silivri TEM Otoyolu'nda feci kaza: 6 ölü, 3 yaralı
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Silivri TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan kum yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeki iki otomobilin üzerinde devrildi. Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Silivri TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gazitepe mevkiinde yaşandı. Kum yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak seyir halindeki iki otomobilin üzerinde devrildi. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.