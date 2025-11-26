- Haberler
- Silivri Teşkilatından İl Danışma Meclisi'ne Katılım Barlas Ve Yazıcı Toplantıda Hazır Bulundu
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat gündemli İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Silivri'den AK Parti İlçe Başkanı Sami Barlas ile AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Silivri Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Celalettin Yazıcı katıldı.
İl Başkanı Abdullah Özdemir’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, teşkilat çalışmaları ve İstanbul’un güncel siyasi gündemi değerlendirildi. Milletvekilleri, il yöneticileri ve ilçe teşkilatlarının katılımıyla yapılan toplantı, İstanbul genelinde yürütülen çalışmaların ele alınmasıyla devam etti.
Toplantı, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesiyle sona erdi.