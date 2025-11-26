Silivri Tokatlılar Derneği'nden 'Tokatliyız Heri' Buluşması

Balcıoğlu: “Tokatlı hemşehrilerimizin sıcak ilgisi bize güç veriyor”

Etkinlik öncesi salonu dolduran hemşehrileriyle sohbet eden Başkan Balcıoğlu, Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanların Silivri’de aynı çatı altında buluşmasının önemine dikkat çekti. Balcıoğlu, Tokatlı vatandaşların dayanışma ruhunu şu sözlerle ifade etti:

“81 ilden gelen güzel yürekli hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Silivri’de yaşayan Tokatlı hemşehrilerimizin sıcak ilgisi ve samimiyeti bizlere her zaman güç veriyor. Bu birlik ve dayanışma duygusunu yaşatan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum.”

Tokat kültürünü yaşatmayı ve genç kuşaklara aktarmayı amaçlayan buluşma, gösterimin ardından hatıra fotoğraflarıyla son buldu.