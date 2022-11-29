TOKİ tarafından yapılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim projesinde kura çekilişleri devam ediyor. 1 milyon 519 bin 300'ü İstanbul'dan olmak üzere 5 milyondan fazla vatandaşın başvuru yaptığı projenin İstanbul Silivri konutları için çekilişin ne zaman yapılacağı ise en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Silivri TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul Silivri kura çekilişi ne zaman? - TOKİ Anadolu Yakası kura tarihleri?



TOKİ İSTANBUL SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İlk Evim İlk İş Yerim projesinin İstanbul ayağındaki ilk kura çekilişleri Tuzla için düzenlenecek. İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki'nde inşa edilecek 508 adet konutta kura çekilişi için tarih 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00 olarak belirlendi. Ancak Silivri'de inşa edilecek konutlarda kura çekimi için henüz tarih verilmedi.