Silivri Trabzon ve Trabzonsporlular Derneği'nden Muhlama Kuymak Festivali

Silivri Trabzon ve Trabzonsporlular Derneği tarafından organize edilen Muhlama Kuymak Festivali, 16-20 Ekim tarihleri arasında Silivri Öğretmenevi önü meydanında gerçekleştirilecek. Trabzon kültürünün önemli bir lezzeti olan muhlamanın yanı sıra çeşitli sanatçıların katılımıyla eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. Festivalde, Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Onay Şahin, Taner Eyüboğlu, Sıla Kurt, Sultan Bekçi, Hikmet Cüre, Hamit Çakıcı, Yücel Aktaş ve Kral Mustafa sahne alacak. Sunuculuğunu Filiz Yıldırım’ın yapacağı festivalde, katılımcılar hem Trabzon mutfağının tadına varacak hem de Karadeniz’in coşkulu ezgileri eşliğinde horon tepme imkanı bulacak.

Silivri Trabzon ve Trabzonsporlular Derneği Başkanı Aydın Karabina, tüm Silivri halkını festivale davet ederken, “Bu etkinlikte hemşerilerimizle buluşup, Trabzon kültürümüzü tanıtmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bize her yer Trabzon!” diyerek tüm vatandaşları etkinliğe katılmaya çağırdı.

Etkinlik boyunca, Silivri Öğretmenevi önü meydanı Trabzon rüzgarlarıyla esip, ziyaretçilere Karadeniz’in eşsiz lezzet ve kültürel mirasını yaşatacak.