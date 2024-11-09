Silivri Trafik Denetimlerinde 242 Araç ve 63 Motosiklet Sürücüsüne Ceza
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından 28 Ekim - 3 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde çeşitli kural ihlalleri nedeniyle toplam 305 sürücüye cezai işlem uygulandı, 30 araç trafikten men edildi.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 28 Ekim - 3 Kasım 2024 tarihleri arasında trafik düzenini sağlamak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda 2098 araç ve 258 motosiklet kontrol edildi.
Denetimlerde tehlikeli şerit değiştirme, ehliyetsiz araç kullanma, yönetmeliğe aykırı egzoz tertibatı ve alkollü araç kullanma gibi ihlallerde bulunan sürücülere cezalar kesildi. Detaylar şöyle:
- 3 sürücüye tehlikeli şerit değiştirme
- 34 sürücüye ehliyetsiz araç kullanma
- 1 sürücüye yönetmeliğe aykırı egzoz tertibatı
- 9 sürücüye alkollü araç kullanma
- 20 motosiklet sürücüsüne kask takmama
- 1 sürücüye korsan taşımacılık
- 34 sürücüye muayenesiz araç kullanma
- 25 sürücüye sigortasız araç kullanma
- 4 sürücüye makas atma
- 1 sürücüye yetkisiz çakar siren tertibatı kullanma
- 152 sürücüye hatalı park yapma
Denetimler kapsamında toplamda 242 araç ve 63 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, ihlaller nedeniyle 30 araç trafikten men edilmiştir.