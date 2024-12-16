Silivri Trafikte Denetimlerde 214 Araç Sürücüsüne Ceza Kesildi
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, 2-15 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 2364 araç ve 282 motosikleti kontrol etti. Kurallara uymayan sürücülere çeşitli cezalar uygulanırken, 30 araç trafikten men edildi.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 2-15 Aralık tarihleri arasında ilçede gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan sürücülere göz açtırmadı. Toplam 2364 araç ve 282 motosikletin kontrol edildiği denetimlerde şu cezalar uygulandı:
Tehlikeli şerit değiştirmek: 3 araç sürücüsü
Makas atmak: 5 araç sürücüsü
Ehliyetsiz araç kullanmak: 39 araç sürücüsü
Yönetmeliğe aykırı egzoz tertibatı: 7 araç sürücüsü
Muayenesiz araç kullanmak: 37 araç sürücüsü
Sigortasız araç kullanmak: 14 araç sürücüsü
Kırmızı ışık ihlali: 17 araç sürücüsü
Yüksek sesle müzik dinlemek: 2 araç sürücüsü
Yaya yolunda araç kullanmak: 7 araç sürücüsü
Kask takmamak: 14 araç sürücüsü
Alkollü araç kullanmak: 7 araç sürücüsü
Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 3 araç sürücüsü
Hatalı park: 167 araç sürücüsü
Denetimler sırasında, toplam 214 araç sürücüsü ile 56 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca, ihlaller sebebiyle 30 araç trafikten men edildi. Yetkililer, trafik kurallarına uyulması konusunda sürücülere uyarılarda bulunarak, denetimlerin devam edeceğini belirtti.