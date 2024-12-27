Silivri TÜRAM'da Kışlık Sebze hasadı devam ediyor

Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde (TÜRAM) kışlık sebze hasadı tüm hızıyla sürüyor. Bereketli topraklardan elde edilen taze ve doğal ürünler, hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor hem de konserve üretiminde değerlendiriliyor.

Merkez Müdürü Aslı Uçman, hasatla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bereketli topraklarımızdan elde ettiğimiz taze ve doğal ürünleri hem ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırıyor hem de konserve üretiminde değerlendiriyoruz. Toprağın bereketini dayanışmayla buluşturarak üretmeye ve paylaşmaya devam ediyoruz!"

TÜRAM, tarımsal üretim çalışmalarıyla hem çevreye duyarlı bir yaklaşımı sürdürüyor hem de sosyal dayanışmaya katkı sağlıyor. Elde edilen ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve konserve üretimiyle değerlendirilmesi, merkezdeki üretim sürecinin çok yönlü bir fayda sağladığını gösteriyor.