Silivri TÜRAM Lisesi Öğrencileri tarihe yolculuk yaptı

Özel Silivri Tarımsal Üretim Araştırma Merkezi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri, tarih bilinci ve kültürel farkındalıklarını artırmak amacıyla Çanakkale'ye anlamlı bir kültürel gezi gerçekleştirdi.

Gezi boyunca öğrenciler, rehberler eşliğinde Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, Kilitbahir Kalesi, Namazgâh Tabyası ve Müzesi, Rumeli Mecidiye Tabyası, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Köyü ve Terası, Ezineli Yahya Çavuş Anıtı, Anzak Koyu, Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt ve Bigalı Köyü Atatürk Evi Müzesi gibi Çanakkale Destanı'na tanıklık etmiş önemli noktaları ziyaret etti.

Tarihimizin izlerini yerinde görme fırsatı bulan öğrenciler, hem akademik bilgilerle pekiştirilen anlatımlarla Çanakkale ruhunu derinlemesine hissetti hem de milli değerlerimizi yerinde öğrenerek unutulmaz bir farkındalık kazandı.

Gezi, öğrencilerin sadece tarih bilgisini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacak şekilde özenle planlandı. Etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan Silivri Belediyesi'ne okul yönetimi ve öğrenciler teşekkürlerini iletti.