Silivri Uğur Kurs Kendi Rekorunu Kırdı

Silivri’de hem bireysel hem de kitlesel başarı alanında şampiyonluk ipini göğüsleyen Uğur Kurs, bireysel olarak öğrencisi Büşra Ada Tuncer’in ilçe şampiyonluğunun yanı sıra 22’si Fen Lisesi, 5’i Yabancı Özel Okul, 32’si Anadolu Lisesi ve 3’ü de Sosyal Bilimler Lisesi olmak üzere toplamda 62 öğrencisini nitelikli okullara yerleştirerek Silivri’de faaliyet gösteren özel eğitim kurumları arasında kitlesel başarı performansı ile de göz doldurdu.

2024 LGS hazırlıkları devam etmekte olan Uğur Kurs ekibi, yeni şampiyon adayları ile önümüzdeki yıl için çalışmalarına başladı.