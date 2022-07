Silivri Uğur Kurs 'Kitlesel Başarı'da da Şampiyon

TAKİP ET

Silivri Uğur Kurs, 2022 LGS yerleştirme sonuçlarına göre 500 tam puan ile Türkiye şampiyonu çıkarmasının yanı sıra toplamda 37 öğrencisinin de nitelikli okula yerleşmesiyle Silivri’de yer alan tüm özel okullar ve kurslar içerisinde kitlesel başarıda da ilçe şampiyonu oldu.

LGS başarısının anlamlı bir aşamaya geçebilmesi için doğru tercih yapmanın önemli olduğunu belirten ve öğrencilerin akademik başarısının sınav başarısına yansıdığını bildiren Silivri Uğur Kurs Kurum Müdürü Hasan Kuru, “Bugün verilen emeklerin hasat günü, başarılarımızın taçlandığı gün. Her yıl şampiyonlar çıkaran kurumumuzda, 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonu olan öğrencimizle başarımızı bu yıl da taçlandırdık. Tabii ki bu son bir yılda ya da birkaç ayda yapılan işlerle değil bir süreç sonucunda oluşan bir durum. Bir sistem kurumuyuz, bu anlamda akademik desteğin de yanında diğer sosyal ve kültürel faaliyetlerle beraber sınav sonuçlarında bu şekilde başarılar elde edebildik. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz deneme sınavlarımız, pekiştirme odaklı ders planlamalarımız ve deneyimli akademik kadromuzun oluşturduğu yayınlarımızla birlikte sınavın nabzını tuttuk. Kursumuzda aktif olarak kullanılan, kişiye özgü ve yapay zeka tabanlı dijital öğrenme- öğretme platformumuz Uğur Dijital ile her daim öğrencilerimizin yanında olduk. Başarı elde eden tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.