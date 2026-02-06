Silivri Ülkü Ocakları'ndan A1 İngilizce Kursu Sertifika Töreni

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen A1 İngilizce Kursu, sertifika töreniyle taçlandırılıyor. Silivri Ülkü Ocakları ile Silivri Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde yürütülen kurs programı, gençlerin ve kursiyerlerin yabancı dil becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Tören öncesinde davetiye ziyaretlerini sürdüren Silivri Ülkü Ocakları Başkanı Ferhat Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, Ülkü Ocakları İstanbul Başkanlığı geçmiş dönem Başkan Yardımcısı Erhan Özkök, Türk Eğitim-Sen Silivri Temsilcisi Ahmet Öngel ile ’i makamında ziyaret ederek davetiyelerini takdim etti. Ziyarette, ile eğitim çalışmalarına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde İngilizce eğitiminin günümüz dünyasında gençlerin akademik ve mesleki gelişimi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, Ülkü Ocakları’nın eğitimi merkeze alan çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Sertifika töreni, 6 Şubat Cuma günü saat 19.00’da Silivri Belediyesi Tiyatrosu Önder Yılmaz Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.