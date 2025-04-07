Silivri Ülkü Ocakları'ndan Alparslan Türkeş Anısına Anlamlı Seminer
Silivri Ülkü Ocakları, Türk milliyetçiliğinin simge ismi Başbuğ Alparslan Türkeş'i anmak ve genç nesillere tanıtmak amacıyla özel bir seminer programı düzenledi.
Silivri Ülkü Ocakları, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in hayatı, mücadelesi ve fikir dünyasını konu alan anlamlı bir seminer gerçekleştirdi. Seminere katılan gençler, Türkeş’in siyasi yaşamı, Türk milliyetçiliğine kazandırdığı değerler, liderlik vasfı ve ülkücü harekete sunduğu vizyon hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.
Program sonunda, Türk milliyetçiliğinin simge ismi Başbuğ Alparslan Türkeş’in aziz hatırası rahmet ve minnetle yad edildi. Silivri Ülkü Ocakları yetkilileri, benzeri kültürel ve tarihî etkinliklerle gençlerin milli ve manevi değerlerini pekiştirmeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.