Silivri Ülkü Ocakları'ndan Şehitler ve Geçmişler İçin Aşure İkramı

Silivri Ülkü Ocakları, Muharrem ayı dolayısıyla şehitlerimiz ve geçmişlerimizin ruhuna ithafen vatandaşlara aşure ikramında bulundu. İlçe merkezinde kurulan stantta gerçekleştirilen etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Ferhat Yılmaz’dan anlamlı açıklama

Silivri Ülkü Ocakları Başkanı Ferhat Yılmaz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu mübarek günlerde birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak adına aşure ikramında bulunduk. Milletimizin geçmişine olan vefası bizim için en büyük kıymettir.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Yılmaz’ın öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda, dualar eşliğinde ikramlar yapıldı. Silivri halkı, etkinliğe yoğun ilgi göstererek hem paylaşmanın güzelliğine ortak oldu hem de geçmişlerine dua etti.

“Geleneklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz”

Silivri Ülkü Ocakları tarafından yapılan açıklamada, “Türk milletinin kadim geleneklerinden biri olan aşure ikramını, her yıl olduğu gibi bu yıl da sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz.” denildi.