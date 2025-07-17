Silivri Ülkü Ocakları'ndan Tarıma Katkı: İlk Hasat Gerçekleştirildi

Silivri Ülkü Ocakları, sürdürülebilir tarım projesi kapsamında ekilen sebzelerin ilk hasadını yaptı.

İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan katıldı

Silivri Ülkü Ocakları, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın öncülüğünde başlatılan “Permakültür Sürdürülebilir Tarım Projesi” kapsamında ekilen ürünlerin ilk hasadını gerçekleştirdi. Hasat etkinliğine Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan da katıldı.

Daha önce Silivri’de belirlenen alana ekimi yapılan çeşitli sebzeler, gençlerin katılımıyla toplanarak ilk ürünler elde edildi. Tarım bilincini artırmayı ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etmeyi amaçlayan proje, aynı zamanda milli ve manevi değerlerle gençlerin toprakla bağ kurmasını hedefliyor.

Silivri Ülkü Ocakları tarafından yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ın çizdiği vizyon doğrultusunda, üretime ve doğaya duyarlı bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz. Var olsun Ülkü Ocaklarımız” ifadelerine yer verildi.