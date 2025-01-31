Silivri ve Çatalca'da Çevre Tehdidine Karşı Ortak Tavır

Silivri Kent Konseyi, Kuzey Ormanları Savunma Grubu, Silivri Çevre Derneği, Silivri Harita Mühendisleri Odası Temsilciliği, bölge muhtarları ve ilgili kurumlar, Danamandıra’da gerçekleştirilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısına katılarak, Silivri ve Çatalca’nın doğal varlıklarını korumak için ortak bir tutum sergiledi.

Toplantıda, Danamandıra ve Büyük Sinekli köyleri ile Çatalca’nın Gümüşpınar köyünde bulunan mevcut rüzgar güllerine ilave yapılarak kapasitenin artırılmasını öngören ek ÇED raporuna karşı çıkıldı. Bölgenin tarım arazileri ve ormanlarının yeni bir çevre tahribatına maruz kalma riskine dikkat çeken katılımcılar, bu projeye karşı ortak imzayla tutanak hazırladı.

Silivri Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, tarım topraklarının ve ormanların korunması için sürecin yakından takip edileceği vurgulandı. “Silivri’nin doğasına, ormanlarına hep birlikte sahip çıkarak yok edilmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verilen açıklamada, çevreye duyarlı tüm kesimlerin bu mücadeleye destek vermesi çağrısında bulunuldu.