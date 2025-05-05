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- Silivri ve Çevresinde 5-8 Mayıs Tarihleri Arasında Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi Uygulanacak
Silivri ve Çevresinde 5-8 Mayıs Tarihleri Arasında Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi Uygulanacak
Silivri'de planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. İşte etkilenecek mahalleler ve sokaklar…
BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.), 5 Mayıs ile 8 Mayıs 2025 tarihleri arasında Silivri, Selimpaşa, Kavaklı, Ortaköy, Semizkumlar, Balaban, Fener, Kurfallı, Kadıköy ve Gümüşyaka mahallelerini kapsayan geniş bir alanda bakım, önleyici bakım, havai hat ve trafo merkezi (TM) yenileme çalışmaları yapılacağını duyurdu.
Elektrik kesintilerinin her gün sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında planlandığı bildirildi. Çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği esaslarına uygun şekilde gerçekleştirileceği vurgulandı.
5 Mayıs 2025 Pazartesi Kesinti Noktaları
Kavaklı Mahallesi: Hazar Sokak
Selimpaşa Mahallesi: 5002., 5008., 6093. Sokaklar
Ortaköy Mahallesi: Kösem Sultan Caddesi ile birlikte Abbas, Ali Bey, Bozkurt, Göller, Mefkure, Sultan Selim gibi çok sayıda cadde ve sokak
Büyükçekmece – Celaliye, Güzelce, Kamiloba Mahalleleri: 100’den fazla sokak
Silivri Merkez – Selimpaşa Mahallesi: 1000 - 2118 arası çok sayıda sokak
Kesinti Nedeni: Önleyici bakım ve kapsamlı TM (trafo merkezi) bakımı
6 Mayıs 2025 Salı Kesinti Noktaları
Balaban Mahallesi: Ahududu, Akdeniz, Barınak, Efes, Gülleş, Melisa, Uğur Mumcu, Yunus Nadi, Şehit Mustafa Çebi ve diğer 70’e yakın sokak
Gümüşyaka Mahallesi: Atifet, Bağdat, Drama, Haydar Aliyev, Serhat, Olukpınar
Mimar Sinan Mahallesi: Doğa Sokak
Ortaköy Mahallesi: Dumlupınar ve Yeldeğirmeni
Semizkumlar Mahallesi: Dirlik, Ihlamur, Salkım Söğüt, Tepecik, Yüzbaşı, Üstad gibi 20'ye yakın sokak
Kesinti Nedeni: Yatırım ve bakım çalışmaları
7 Mayıs 2025 Çarşamba Kesinti Noktaları
Fener Mahallesi: Sanatsever, Uluşahin, Yengi, Uğur Bıçaker
Kurfalı Mahallesi: Emir Külal, Tarla Çıkmazı
Ortaköy Mahallesi: Dumlupınar ve Yeldeğirmeni
Cumhuriyet Mahallesi: Dolunay, Fehim Ertaş, Nida, Sarmaşık, İnanç gibi sokaklar
Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo ve havai hat bakımları
8 Mayıs 2025 Perşembe Kesinti Noktaları
Fener Mahallesi: Bekir Sıtkı Say, Surdışı, Uğur Bıçaker
Ortaköy Mahallesi: Dumlupınar Caddesi, Yeldeğirmeni
Kadıköy – Kavaklı Mahalleleri: Kadıköy, Özbay Sokak
Çatalca – Ovayenice Mahallesi: Ebrar, Ecla, Özbay, Kadıköy Sokaklar
Kesinti Nedeni: TM ve havai hat bakımları ile yenileme çalışmaları