Silivri ve Çevresinde 5-8 Mayıs Tarihleri Arasında Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi Uygulanacak

BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.), 5 Mayıs ile 8 Mayıs 2025 tarihleri arasında Silivri, Selimpaşa, Kavaklı, Ortaköy, Semizkumlar, Balaban, Fener, Kurfallı, Kadıköy ve Gümüşyaka mahallelerini kapsayan geniş bir alanda bakım, önleyici bakım, havai hat ve trafo merkezi (TM) yenileme çalışmaları yapılacağını duyurdu.

Elektrik kesintilerinin her gün sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında planlandığı bildirildi. Çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği esaslarına uygun şekilde gerçekleştirileceği vurgulandı.

5 Mayıs 2025 Pazartesi Kesinti Noktaları

Kavaklı Mahallesi: Hazar Sokak

Selimpaşa Mahallesi: 5002., 5008., 6093. Sokaklar

Ortaköy Mahallesi: Kösem Sultan Caddesi ile birlikte Abbas, Ali Bey, Bozkurt, Göller, Mefkure, Sultan Selim gibi çok sayıda cadde ve sokak

Büyükçekmece – Celaliye, Güzelce, Kamiloba Mahalleleri: 100’den fazla sokak

Silivri Merkez – Selimpaşa Mahallesi: 1000 - 2118 arası çok sayıda sokak

Kesinti Nedeni: Önleyici bakım ve kapsamlı TM (trafo merkezi) bakımı

6 Mayıs 2025 Salı Kesinti Noktaları

Balaban Mahallesi: Ahududu, Akdeniz, Barınak, Efes, Gülleş, Melisa, Uğur Mumcu, Yunus Nadi, Şehit Mustafa Çebi ve diğer 70’e yakın sokak

Gümüşyaka Mahallesi: Atifet, Bağdat, Drama, Haydar Aliyev, Serhat, Olukpınar

Mimar Sinan Mahallesi: Doğa Sokak

Ortaköy Mahallesi: Dumlupınar ve Yeldeğirmeni

Semizkumlar Mahallesi: Dirlik, Ihlamur, Salkım Söğüt, Tepecik, Yüzbaşı, Üstad gibi 20'ye yakın sokak

Kesinti Nedeni: Yatırım ve bakım çalışmaları

7 Mayıs 2025 Çarşamba Kesinti Noktaları

Fener Mahallesi: Sanatsever, Uluşahin, Yengi, Uğur Bıçaker

Kurfalı Mahallesi: Emir Külal, Tarla Çıkmazı

Ortaköy Mahallesi: Dumlupınar ve Yeldeğirmeni

Cumhuriyet Mahallesi: Dolunay, Fehim Ertaş, Nida, Sarmaşık, İnanç gibi sokaklar

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo ve havai hat bakımları

8 Mayıs 2025 Perşembe Kesinti Noktaları

Fener Mahallesi: Bekir Sıtkı Say, Surdışı, Uğur Bıçaker

Ortaköy Mahallesi: Dumlupınar Caddesi, Yeldeğirmeni

Kadıköy – Kavaklı Mahalleleri: Kadıköy, Özbay Sokak

Çatalca – Ovayenice Mahallesi: Ebrar, Ecla, Özbay, Kadıköy Sokaklar

Kesinti Nedeni: TM ve havai hat bakımları ile yenileme çalışmaları