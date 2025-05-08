Silivri ve Çevresinde Elektrik Kesintisi: 9-10 Mayıs Tarihlerine Dikkat!

İstanbul’un Silivri ilçesinde 9 Mayıs Perşembe ve 10 Mayıs Cuma günlerinde çeşitli mahalle ve sokakları kapsayan planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre kesintilerin nedeni, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yürütülecek olan trafo merkezi bakımları, havai hat çalışmaları ve ekonomik ömrünü tamamlamış sistemlerin yenilenmesi olarak belirtildi.

9 Mayıs 2025 Perşembe Günü Kesinti Yaşanacak Bölgeler:

Çayırdere Mahallesi: Candan, Delta, Elvan, Çayırdere Sayalar Yolu Sokakları

Ortaköy Merkez Mahallesi: Harput Sokak

Ortaköy Mahallesi: Bakanlar, Cengizhan, Cömerttürk, Halat, Kabil, Sokullu, Toksöz, İlkadım, İncesu Sokakları

Gazitepe Mahallesi: Akyurt, Anı, Arnavutlar, Ataman Taşçıoğlu Çıkmazı ve diğer sokaklar

Alibey Mahallesi: Alibey Çeşme Sokak

Fener Mahallesi: Mustafa Kemal Sokak

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

10 Mayıs 2025 Cuma Günü Kesinti Yaşanacak Bölgeler:

Kadıköy Mahallesi: Armada Çıkmazı, Asaf, Ayla, Batı Çıkmazı, Başvekil, Hatboyu, Kavakçeşme, Orman, Ovacık ve diğer sokaklar

Semizkumlar Mahallesi: Yayla Sokak

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

