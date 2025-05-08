Silivri ve Çevresinde Elektrik Kesintisi: 9-10 Mayıs Tarihlerine Dikkat!
Silivri'nin farklı mahallelerinde 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
İstanbul’un Silivri ilçesinde 9 Mayıs Perşembe ve 10 Mayıs Cuma günlerinde çeşitli mahalle ve sokakları kapsayan planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre kesintilerin nedeni, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yürütülecek olan trafo merkezi bakımları, havai hat çalışmaları ve ekonomik ömrünü tamamlamış sistemlerin yenilenmesi olarak belirtildi.
9 Mayıs 2025 Perşembe Günü Kesinti Yaşanacak Bölgeler:
Çayırdere Mahallesi: Candan, Delta, Elvan, Çayırdere Sayalar Yolu Sokakları
Ortaköy Merkez Mahallesi: Harput Sokak
Ortaköy Mahallesi: Bakanlar, Cengizhan, Cömerttürk, Halat, Kabil, Sokullu, Toksöz, İlkadım, İncesu Sokakları
Gazitepe Mahallesi: Akyurt, Anı, Arnavutlar, Ataman Taşçıoğlu Çıkmazı ve diğer sokaklar
Alibey Mahallesi: Alibey Çeşme Sokak
Fener Mahallesi: Mustafa Kemal Sokak
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
10 Mayıs 2025 Cuma Günü Kesinti Yaşanacak Bölgeler:
Kadıköy Mahallesi: Armada Çıkmazı, Asaf, Ayla, Batı Çıkmazı, Başvekil, Hatboyu, Kavakçeşme, Orman, Ovacık ve diğer sokaklar
Semizkumlar Mahallesi: Yayla Sokak
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00