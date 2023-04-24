Silivri ve Hatay’da çocuklar 23 Nisan sevinci yaşadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Silivri’de ve Silivri Belediyesi tarafından Hatay’ın Defne, Kumlu ve Belen ilçelerinde kurulan çadır köylerde gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle kutlandı. Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılarak başlayan etkinlikler; Silivri Kaymakamlığı tarafından eski festival alanında gerçekleştirilen kutlama programı, Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen “Çocuk Şenliği” ve diğer etkinliklerle gün boyu devam etti.

ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK BIRAKILDI

Silivri’de 23 Nisan etkinlikleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. Törene; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Beyhan Bolak Hisargil, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Resmî törenin ardından Silivri Kaymakamlığı tarafından eski festival alanında kutlama programı düzenlendi. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve protokol üyeleri tarafından büyük beğeni alan programda öğrenciler şiirler okuyup, gösteriler yaptı. Programda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilçede yapılan kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında birinci olan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

BAŞKAN YILMAZ, KOLTUĞUNU 4. SINIF ÖĞRENCİSİ ÖZYİĞİT’E DEVRETTİ

Silivri Belediyesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili başkanlık devir-teslim töreni gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz başkanlık görevini, depremzede 4. sınıf öğrencisi Yusuf Emir Özyiğit’e devretti. Silivri Belediye Başkanı olan Yusuf Emir Özyiğit’in ilk talimatı Silivri’de kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili oldu.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın aynı tarihlerde kutlanması nedeniyle Vega AVM yanındaki alan üzerinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuk şenliği düzenlendi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, eşi Ezgi Yılmaz, çocukları Ela ve Efe Yılmaz ile birlikte şenliğe katıldı.

Resim atölyeleri, şişme oyun alanları, trambolin, sahne yarışmaları, tahtabacak, sihirbaz, jonklör ve sahne gösterileri ile doyasıya eğlenildi. Etkinlik boyunca zabıta görevlileri, sağlık görevlileri ve belediye güvenlikleri hazır bulundu.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Silivri Belediyesinin bir diğer etkinlik noktası deprem bölgesi oldu. Hatay’ın Defne, Kumlu ve Belen ilçelerinde belediye tarafından kurulan çadır köylerde de çocuk şenliği düzenledi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Afet Koordinasyon Merkezi ile Rumeli Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen şenlik programlarında çocuklar; yüz boyama aktivitesi, dans etkinliği, maskot karakterler ve şişme oyun alanları eğlencenin tadını çıkarırken; sinema gösterisi ile unutulmaz anlar yaşadı.

ÇOCUKLARA ÖZEL FİLM GÖSTERİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 22 Nisan tarihinde Vega AVM yanında, “Karlar Kralı Norm 3 Aile Tatili” isimli çocuk animasyon filmi gösterildi. Ailesiyle birlikte çıktığı tatilde çalınan tacını bulmaya çalışan Norm ile ailesinin hikâyesini anlatan filmi yüzlerce çocuk aynı anda keyifle izledi. Hatay’ın Defne, Kumlu ve Belen ilçelerindeki çadır köylerde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel sinema gösterimleri gerçekleştirildi.