Silivri ve Ruen Belediyesi Arasında Kardeşlik Köprüsü

Silivri Belediyesi ile kardeş belediye olan Bulgaristan’ın Ruen Belediyesi’ni, Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği (SİAD) Başkanı Hakan Kocabaş, SİAD Başkan Yardımcısı Adnan Deniz ve iş insanı Hasan Türkyılmaz ziyaret etti.

Ziyarette, Çağ Kabara ve Polipen firmalarının sponsorluğunda hazırlanan takım formaları ile Ruen Belediye Başkanı Ahmed Mehmed adına yaptırılan özel forma kendisine takdim edildi.

İki taraf arasında gerçekleştirilebilecek iş birliklerinin konuşulduğu buluşmada, Ruen Belediye Başkanı Ahmed Mehmed, Silivri halkını 25 Mayıs’ta düzenlenecek belediye şenliklerine davet etti.

SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, sıcak ve samimi misafirperverlikleri dolayısıyla soydaşları Ahmed Mehmed’e teşekkür ederek, iki şehir arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

