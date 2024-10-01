Silivri Vergi Dairesi Yeni Adresinde Hizmete Başladı
Silivri Vergi Dairesi Müdürlüğü, yeni hizmet binasının açılışını eski Tapu ve Kadastro Müdürlüğü binasında 1 Ekim 2024 sabah saatlerinde gerçekleştirdi.
Mütevazi bir törenle yapılan açılışa İstanbul Defterdarı Rıza Bilgiç, Silivri Vergi Dairesi Müdürü Serdar Özbay ve Büyükçekmece Vergi Dairesi Müdürü Kadriye Çetin katılanlar arasındaydı.
Törende konuşan İstanbul Defterdarı Rıza Bilgiç, yeni binanın hayırlı uğurlu olmasını diledi. Silivri Vergi Dairesi Müdürü Serdar Özbay da yeni binada en iyi şekilde hizmet vermeyi sürdüreceklerini belirtti.
SAHİLDEKİ BİNA ARŞİV OLARAK KULLANILACAK
Silivri Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün sahilde yer alan mevcut binasının arşiv olarak kullanılmaya devam edeceği öğrenildi.