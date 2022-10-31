Silivri'ye 12 saat su yok
İSKİ, Silivri'yi besleyen temizsu arıtma tesislerinde iyileştirme çalışmaları yapılması nedeniyle Silivri'nin birçok bölgesinde 12 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada “Silivri’yi besleyen temizsu arıtma tesislerinde iyileştirme çalışmaları yapılması nedeniyle Silivri İlçesi; Selimpaşa, Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Çanta ve Semizkumlar mahallelerine 1 Kasım 2022 Salı günü 21.00 ile 2 Kasım 2022 Çarşamba günü 09.00 saatleri arasında 12 saat süreyle su verilemeyecektir.” ifadelerine yer verildi.